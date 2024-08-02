Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani’ deki çalışmaları inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini belirterek, Kocasinan, dönüşümde de altın çağını yaşadığını söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’ndeki dönüşüm alanında yapılan çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte eşzamanlı sosyal donatılar, yollar ve parklar gibi hizmetleri bölge sakinlerinin hizmetine sunduklarına dikkat çekti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İnsanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilerleme hızına paralel olarak, bölgenin ihtiyaçlarını teker teker çözme gayreti içerisindeyiz. Dönüşüm hızıyla birlikte kamu mülkiyetine geçmesi gereken yollar ve sosyal donatılar gibi alanları hızla tamamlıyoruz. Hem yolları hem de sosyal alanları hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda, çim halı sahayı da bu plan çerçevesinde hizmete sunduk. Çocukların oynadığı park ve halı sahanın yanı sıra, yolları da etaplar halinde yapıyoruz. Dönüşüm süreciyle birlikte diğer yolları da tamamlayacağız. En önemlisi, Bekir Yıldız Bulvarı’ndan başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na bağlanan kısmın yüzde doksanını tamamladık. Mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle birlikte ana yolun aksını tamamlamış olacağız. Hayırlı olsun”.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.