İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı 'Güzel İzmir Hareketi' kapsamında düzenlenen Şato'daki söyleşide kamusal alanlar masaya yatırıldı. 'Kent Konuşur mu?' sorusuna yanıt arayan İzmir, katılımcı tasarım ve ortak akılla şehri birlikte güzelleştirme mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan Güzel İzmir Hareketi kapsamında düzenlenen Kamusal Mekan Söyleşileri Serisi'nin ikincisi, 'Kent Konuşur Mu? Kamusal Mekanda Katılımcı Tasarım' başlığıyla Şato'da gerçekleştirildi.

Söyleşi, Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin'in moderatörlüğünde yapıldı.

Söyleşiye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve Mimarlık Komitesi temsilcileri, Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dalya Hazar, İzmir Kent Konseyi temsilcileri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi temsilcileri, Genç İzmir temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, akademisyenler ve kent aktörleri katıldı. Kentte nitelikli kamusal mekanların çoğalması için katılım süreçlerinin, İzmir deneyimleri ve farklı uygulama yaklaşımlarının ele alındığı buluşmada önemli konular masaya yatırıldı.

'ASLINDA YAPTIĞIMIZ ŞEY KENTSEL AKUPUNKTUR'

Güzel İzmir Hareketi Etkinlik Alanı'nda yapılan etkinlikte konuşan Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, 'İzmir'i Birlikte Güzelleştirelim' ilkesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek 'Güzel İzmir Hareketi kapsamında yapılan faaliyetlerimizden katılımcılık odağında örnekler vermek istiyorum. Farklı ilçelerde yaptığımız konsept tasarımlarımız mevcut. Yerinde yapılan uygulamalarımız da var. Daha büyük çaplı projelerimizin de uygulama süreci devam ediyor. Önceliğimiz kentsel yaşam kalitesinin artırılması. Güzel İzmir Hareketi'nin kente yayılması adına çalışıyoruz. Özellikle gençlerden geri dönüşler alıyoruz. Aslında yaptığımız şey kentsel akupunktur; küçük ölçekli alanlarda yaptığımız kentsel müdahalelerle noktasal iyileştirme sağlıyoruz. Güvenli okul çevreleri temamızla ilgili çalışmalar yaptık. Atölye, tasarım öğrencilerine açıktı. Mahalleni tasarla programı oluşturduk; web sitemiz üzerinden halk oylamasıyla ödül grubunu belirledik' dedi. Güzel İzmir Hareketi olarak yerinde uygulamalar yaptıklarını söyleyen Keskin, 'Çalışmalarımızın peşini bırakmıyoruz. Sadece tasarım yapıp bırakmıyoruz, yerinde uygulamanın son safhasına kadar sahada kontrollere devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ ORTAMI ÇOK ÖNEMLİ'

Şehir Plancısı Doç. Dr. Semahat Özdemir ise 'İzmir'de Katılım Süreçleri Deneyimleri' başlığı altında yaptığı sunumda 'Birilerine birlikte bir şey yapalım, fikrinizi söyleyin diyorsanız herhangi bir düzlemde iyileştirme ve çözüm vaat etmeniz lazım. Bu olmazsa güven ortadan kalkıyor. Yetki çatışmasına girmeden iş birliği ortamının yaratılabilmesi çok önemli' dedi. Özdemir ayrıca yerel çalışmalardan örnekler sunarken ortak akılla yürütülen süreçlere ilişkin bilgiler verdi.

Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu da 'Katılımcı Tasarım Dinamikleri ve Süreçleri' başlıklı konuşmasında katılımcılık sürecinde empati yapabilmenin önemli olduğunu vurguladı. Göksu ayrıca, 'Tasarım kolektif bir süreçtir. Katılım sadece fikir vermekle değil, sürecin içine girerek birlikte üretmekle olur. Hep süreç tasarımından bahsederim. Katılımın en önemli adımı budur. Tasarım bir yetenek değil katılımcı ortam meselesidir. Bu ortamı tasarlarsanız çok farklı işler çıkar' dedi.

İzmir'de nitelikli kamusal mekanların artırılması için bakış açısı sunmayı hedefleyen etkinlikler serisinin ilki 'Keyifli Sosyal Mekânlar' temasıyla, 2025 yılının kasım ayında yapılmıştı. 'İzmir'de Sosyo-Kültürel Mekanların Dünü, Bugünü ve Yarını' konusuna odaklanılan buluşmada İzmir'de sosyal mekânların geçmişten itibaren yaşadığı dönüşüm sürecine ve gelecekteki potansiyeline farklı açılardan yaklaşılmıştı. Uzman isimlerin fikirlerini aktardığı ilk oturumda İzmir'in yaşam kültürü, tarihi ve mimari zenginliği ile sosyal etkileşim alanları da masaya yatırılmıştı.