Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 3 farklı etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturacak. 'Şiddeti tanı, sınırını koru' temasıyla gerçekleştirilecek olan panel ile başlayacak olan programda, Cumhuriyetin iz bırakan kadınlarının hikâyelerini sahneye taşıyan tiyatral gösteri ve gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan filmin gösterimi yer alacak.

DENİZLİ (İGFA) - Kent Konseyi Kadın Meclisi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, 3 gün sürecek farkındalık etkinlikleri planlandı.



'Şiddeti Tanı, Sınırını Koru' paneliyle açılış



'Şiddeti Tanı, Sınırını Koru' başlığıyla düzenlenecek olan panelde, şiddetin türleri, mağdurların hakları ve şiddetle mücadele yolları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Kent Konseyi Kadın Meclisi yürütme kurulu üyesi Avukat Aysun Nalbant'ın moderatörlüğünü yürüteceği panelde, Psikiyatrist Nalan Oguzhanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Ulusoy ve Pervin Tokat konuşmacı olarak yer alacak. Panel, 25 Kasım Salı günü saat 10.00'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S1 Salonu'nda gerçekleştirilecek.



'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sahnelenecek



Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin katkılarıyla, IWSA (Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği) tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Araştırmacı, tarihçi ve yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın etkileyici anlatımıyla 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi izleyiciyle buluşacak. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, iz bırakan kahraman kadınların hikâyeleri canlandırılacak. 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenecek olan gösteri, izleyicileri zamanda adeta bir yolculuğa çıkararak; eğitimden sanata, siyasetten spora kadar pek çok alanda ilklere imza atan cesur kadınlarımızın hayatlarına, mücadelelerine ve başarılarına yakından tanıklık etme fırsatı sunacak.



'Serçenin Gözyaşı' filminin gösterimi ve yönetmeni ile söyleşi



Farkındalık dolu 3 günlük programın finali, Yönetmen Aysun Mehdiabbas'ın katılımıyla yapılacak söyleşi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konu alan 'Serçenin Gözyaşı' adlı filmin gösterimi ile gerçekleştirilecek. 27 Kasım Perşembe günü DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak olan söyleşinin ardından gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilen filmin özel gösterimi yapılacak.



Ücretsiz e-biletler e-bilet.denizli.bel.tr adresinde



Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde, salona girişler e-bilet ile sağlanacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, biletlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi e-bilet platformu olan e-bilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden kolaylıkla temin edebilecek.