Yaz aylarında heyecan dolu konserlere imza atan Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki eşsiz sahne performansıyla sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.İZMİR (İGFA) - Doğulu KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konseri “Bumaya” şarkısıyla başlatırken, devam eden dakikalarda kariyeri boyunca hit olmuş “Ara Beni Lütfen” ve “Baş Harfi Ben” şarkılarını seslendirerek, enerjisiyle gecenin keyfini doruğa çıkaran Kenan Doğulu, sevenlerine eğlence dolu anlar yaşattı.

Biletleri kısa sürede tükenen konserde Doğulu’nun enerjisi ve sahne performansının yanında sahne kıyafeti de büyük ilgi gördü.

Hayranları, Çeşme Açıkhava’da esen Kenan Doğulu rüzgarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Gecenin sonlarına yaklaşırken sahnede kendisine eşlik eden orkestrasına teşekkür etmeyi unutmayan Doğulu, dinleyicilerin alkışlarla bis yaparak “Aşk Oyunu” ve “Bal Gibi” şarkılarıyla konserini sonlandırdı. Yaz turnesine devam edecek olan Kenan Doğulu, 31 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Eylül’de ise Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak.