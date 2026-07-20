CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç saldırısının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren 33 kişiyi andı. Kılıçdaroğlu, terörün insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirterek, adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında Suruç'ta yaşamını yitirenleri rahmet, saygı ve özlemle andığını belirterek, saldırıyı lanetledi.

Terörün, kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, terörün bir milleti bölmek ve bir devleti zayıflatmak amacıyla kullanılan en kirli yöntemlerden biri olduğunu savunarak, terörün yalnızca masum insanları değil, toplumun ortak geleceğini, huzurunu ve kardeşliğini de hedef aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, bu tehdide karşı hukuktan, demokrasiden, adaletten ve toplumsal dayanışmadan vazgeçilmeyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, açıklamasında toplumun birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, terörle mücadelenin dayanışma içinde sürdürüleceğini belirtti.

Suruç saldırısında hayatını kaybeden 33 kişiyi bir kez daha anan Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı ve taziyelerini iletti.