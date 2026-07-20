CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşmayı takip ettiklerini belirterek, salona giriş ve basın mensuplarının takibiyle ilgili iddialarda bulundu. Zeybek, 'Mustafa Bozbey başkanımız ve haksız biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm tutukluların yanındayız' dedi.

BURSA (İGFA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in duruşmasını milletvekilleriyle birlikte takip ettiklerini belirterek, sabah saatlerinden itibaren duruşma salonuna girişlerle ilgili sorun yaşandığını öne sürdü.

Milletvekilleri ve tutuklu yakınlarının duruşma salonuna girişlerinin engellenmeye çalışıldığını iddia eden Zeybek, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelinen bir ortam oluşturulduğunu ifade etti. Zeybek ayrıca basın mensupları arasında ayrım yapılarak duruşmanın takip edilmesinin sınırlandırılmaya çalışıldığını savundu.

Bursa Bölge Adliyesi'ndeyiz.



Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in duruşmasını milletvekili arkadaşlarımızla takip ediyoruz.



Ancak sabah saatlerinden itibaren bilinçli bir şekilde oldubitti yaratılmaya çalışıldı. Milletvekillerinin ve tutuklu yakınlarının duruşma: pic.twitter.com/WZxyv65i3q — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 20, 2026

Açıklamasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Zeybek, 'Ne yaparlarsa yapsınlar hukuksuzluklarına boyun eğmeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Zeybek, Mustafa Bozbey ile özgürlüklerinden mahrum bırakılan diğer tutukluların yanında olduklarını belirterek, süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.