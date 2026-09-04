CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa siyah incirinde kantarların kapatıldığını, çekirdeksiz kuru üzümde açıklanan fiyatın üretim maliyetini karşılamadığını ve kuru soğan üreticisinin ithalat baskısı altında bırakıldığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımda üretim artmasına rağmen çiftçinin kazanç değil zarar ettiğini belirterek, 'Çok üretip zarar eden bir sektöre dönüştü tarım bu yıl' dedi. Basın özgürlüğüne de değinen Sarıbal, medyanın siyaset ve ticaret baskısından uzak olması gerektiğini ifade etti.

'KANTARLAR DERHAL AÇILSIN'

Bursa siyah incirinde rekoltenin bu yıl 50 bin tonu aşmasının beklendiğini, ancak hasatla birlikte fiyatların hızla gerilediğini söyleyen Sarıbal, toplama işçiliği ve üretim maliyetinin ürün fiyatının üzerinde kaldığını savundu. Yaklaşık 10 firmanın alım yaptığını, buna rağmen kantarların kapatıldığını belirten Sarıbal, alımların yeniden başlamasını ve taban fiyat açıklanmasını talep etti. İhracatta önemli bir paya sahip olan Bursa siyah incirinde pestisit kalıntısı gerekçesinin bütün üreticileri cezalandıracak şekilde kullanılamayacağını vurgulayan Sarıbal, üretici bazlı ve şeffaf analiz çağrısında bulundu.

ÜZÜMDE GEÇEN YILA GÖRE SERT DÜŞÜŞ

Çekirdeksiz kuru üzümde geçen yıl kilo başına 120 lira olan alım fiyatının bu sezon 80 lira olarak açıklanmasını eleştiren Sarıbal, üretim maliyetinin 91 lira olduğunu, üreticilerin ise 150 lira seviyesinde fiyat talep ettiğini aktardı. Tariş ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

SOĞAN ÜRETİCİSİNE İTHALAT ELEŞTİRİSİ

Kuru soğanda gümrük vergisinin yüzde 49,5'ten yüzde 5'e indirilmesini de eleştiren Sarıbal, bu uygulamanın hasat döneminde üreticiyi baskı altına aldığını ifade etti. İthalat politikasının depolardaki ürünü de değersizleştirdiğini söyledi.

Ekonominin ikinci çeyrekte büyümesine rağmen bunun halkın refahına yansımadığını dile getiren Sarıbal, işsizliğin arttığını, emeğin milli gelirden aldığı payın ise gerilediğini savundu. Enflasyon ve hayat pahalılığının da toplumun temel sorunu olduğunu belirten Sarıbal, sözlerini ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerle tamamladı.