MHP Kırıkkale 15. Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Mekki Varol, tek adaylı seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede birlik, saha çalışması ve vatandaşla temas mesajları öne çıktı.

Erkan ÇAKILLI / KIRIKKALE (İGFA) - Kırıkkale MHP İl teşkilatın ve siyasi isimlerin katıldığı genel kurulda, teşkilat bütünlüğü ve yeni dönem çalışma planı vurgulandı. İl Başkanı Mekki Varol, delegelerin desteğiyle güven tazelerken, MHP Kırıkkale'de yönetimde devam kararı alındı.

'TEŞKİLAT SAHAYA İNECEK'

Yeniden seçilen Varol, önümüzdeki dönemde vatandaşla doğrudan temasın artırılacağını, Kırıkkale'nin farklı noktalarında daha yoğun saha çalışması yürütüleceğini söyledi. Teşkilat içi birlikteliğin güçlendirilmesinin de öncelikler arasında olduğunu belirten Varol, çalışmalarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği siyasi doğrultuda sürdüreceklerini ifade etti.

Kongrede divan başkanlığını yapan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise konuşmasında teşkilat bütünlüğüne dikkat çekti. Öztürk, siyasette kişisel hedefler yerine ortak hareket anlayışının önemini vurgulayarak 'ben değil, biz' mesajı verdi.

MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur da konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemine değindi. Azkur, bu hedefin güvenlik kadar toplumsal huzur açısından da kritik olduğunu söyledi. Kongreye MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur, MHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, parti teşkilatı ve davetliler katıldı.

Kongre sonunda MHP Kırıkkale teşkilatında yönetimde devam, sahada daha güçlü çalışma ve vatandaşla daha yakın temas mesajı verildi.