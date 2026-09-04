Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, adli yılın başlamasıyla birlikte hukuk mücadelesine dikkat çekti ve 'düşman ceza hukuku' uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetimini yeni adli yıl nedeniyle ziyaret ederek, yürüttükleri hukuk mücadelesinden dolayı kutladıklarını söyledi. Geride kalan adli yıllarda yaşanan uygulamaların Anayasa'nın 10. maddesini fiilen askıya aldığını savunan Özdağ, bunun toplumda gerilim yarattığını ve 'adalet mülkün temelidir' ilkesini zedelediğini ifade etti.

'Yurttaşlar yasalar önünde eşit olmalı'

İktidarın, tüm yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu gösterecek bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Özdağ, yeni adli yılda bu yönde bir değişim beklediklerini dile getirdi.

Yargıtay Başkanı'nın adli yıl açılış konuşmasını da değerlendiren Özdağ, konuşmanın sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan atfı önemli ve değerli bulduğunu söyledi.

ANAYASA VE DEVLETİN KURULUŞ FELSEFESİ VURGUSU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile anayasa değişikliği konusunu kapsamlı biçimde ele aldıklarını aktaran Özdağ, Birliğin milli, üniter ve laik devlet konusundaki kararlı tutumundan memnuniyet duyduğunu belirtti. Özdağ, Barolar Birliği'nin Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri konusunda kararlı tavrını sürdürmesinin umut verici olduğunu ifade ederek teşekkür etti.