CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yüreğir'de belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin mahkeme kararını ve Üsküdar'da cumartesi günü yapılacak seçimi değerlendirdi. Sarı, Üsküdar'daki bazı meclis üyelerinin gözaltına alınmasını 'seçim ayarlı bir müdahale' olarak nitelendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Üsküdar'da düzenlediği basın toplantısında Yüreğir ve Üsküdar belediyelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'YÜREĞİR BELEDİYESİ'NE ÇÖKMÜŞ OLDU'

Yüreğir'de belediye başkan vekilliği seçiminin mahkeme kararıyla sonuçlandırılmasına tepki gösteren Sarı, kararın CHP'nin kazandığı 4'üncü tur oylamayı devre dışı bıraktığını savundu. Sarı, mahkemenin 3'üncü turda salt çoğunluğun sağlandığı yönündeki değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, 'Yetki gaspı yapılarak Yüreğir halkının iradesi hiçe sayıldı' dedi.

CHP'nin hukuki yollara başvuracağını belirten Sarı, Yüreğir'de yaşananlara karşı halkın tepkisini de ortaya koyacağını söyledi

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTILARA TEPKİ

Üsküdar'da 5 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak belediye başkan vekilliği seçimine de değinen Sarı, üç CHP'li belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasının seçim sonuçlarını etkileyebileceğini savundu.

Gözaltıların zamanlamasına dikkat çeken Sarı, 'Seçim ayarlı bir gözaltı işleminin olduğunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki meclis üyelerinin cumartesi günü yapılacak oylamada oy kullanamaması ihtimalinin CHP açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Sarı, bu kişilerin oy kullanabilmesi için hukuki girişimlerde bulunduklarını ve tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

'MECLİS ÜYESİ TRANSFERLERİ SİYASİ YANKESİCİLİK'

CHP listelerinden seçilen 4 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasına da tepki gösteren Sarı, transferleri 'açık bir siyasi yankesicilik' olarak nitelendirdi. Sarı, söz konusu isimlerin hangi motivasyonla parti değiştirdiğinin kamuoyunca sorgulanması gerektiğini belirterek, herhangi bir menfaat veya tehdit olup olmadığının da araştırılması gerektiğini ifade etti.

Bu arada CHP'nin kendi içinde de öz eleştiri yapması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, seçimlerin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmesine rağmen 30'un üzerinde CHP'li belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını belirten Sarı, aday ve meclis üyesi belirleme süreçlerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. 'Çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekir' diyen Sarı, bu süreçte yalnızca parti değiştiren isimlerin değil, onları adaylaştıran ve parti içerisinde sorumluluk verenlerin de sorumluluk taşıdığını söyledi.

ÜSKÜDAR'I KOLAY KAZANMADIK, KOLAY KAYBETMEYECEĞİZ!



Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediyenin yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması için birlik ve beraberlik içinde mücadele ediyoruz.



Üsküdar'ı kolay kazanmadık. Kolay kaybetmeyeceğiz!

2029'da da Üsküdar'ı: pic.twitter.com/RLVz0tLAOX — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 4, 2026

'ÜSKÜDAR'I KOLAY KAZANMADIK, KOLAY KAYBETMEYECEĞİZ'

Cumartesi günü yapılacak seçim için CHP'nin birlik içerisinde hareket edeceğini belirten Sarı, Üsküdar Belediyesi'nin CHP'de kalması için tüm imkanların kullanılacağını söyledi. Sarı, 'Üsküdar Belediyesi'ni biz kolay kazanmadık, kolay kaybetmeyeceğiz. 2029'da da yine Üsküdar'ı CHP yönetecek' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmemesi için de CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini belirten CHP'li Sarı, Üsküdar'daki seçimi İstanbul açısından da önemli gördüklerini ifade etti.

https://youtu.be/0XIhq9XQy7M