Ankara'da Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, 2026 yılının ilk ayında yürüttüğü çalışmalarla 41 vatandaşı iş sahibi yaptı. Başvuru ve yerleştirme oranlarında geçen yıla göre önemli artış sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi'nin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Ofisi, 2026 yılının ilk ayında başarılı sonuçlara imza attı. Vatandaşların meslek ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan Ofis, geçen yılın aynı dönemine kıyasla başvuru ve istihdam oranlarında dikkat çekici artışlar kaydetti.

İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Kariyer Ofisi, geçen yıla oranla yüzde 22 daha fazla başvuruyu değerlendirerek mülakat sürecine yönlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda ise istihdama kazandırılan kişi sayısı yüzde 32 artış gösterdi.

Ocak ayı boyunca 405 kişi Kariyer Ofisi'ne kayıt yaptırırken, 307 kişi iş görüşmesine yönlendirildi. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 41 vatandaş, yeteneklerine uygun işlerde çalışma imkânı buldu.

Kariyer Ofisi'nin hem iş arayanlar hem de işverenler açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Kariyer Ofisimiz; adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda hizmet veriyor. Hedefimiz, doğru işe doğru insanı yönlendirerek hem hemşehrilerimizin hem de işverenlerin beklentilerini karşılamak. Keçiören'de kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Özarslan, yeni işlerine kavuşan vatandaşlara ve nitelikli personel istihdam eden işverenlere hayırlı olsun dileklerini ileterek, istihdama yönelik desteklerin artarak süreceğini vurguladı.