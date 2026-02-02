Kocaeli İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleri kapsamında Veliahmet Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarını sürdürdü.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretlerine Veliahmet Mahallesi'nde devam etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, mahalle sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçları yerinde tespit edildi. Heyeti Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel karşıladı.

VATANDAŞLA BİREBİR TEMAS

Ziyaret sırasında mahalleyi birlikte gezen heyet, mevcut sorunları yerinde inceleyerek çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlarla birebir temas kurulan ziyarette, önümüzdeki döneme ilişkin yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Celal Hülür, 'Her zaman olduğu gibi sahada olmaya devam ediyoruz. Muhtarımız bizlere mahallenin ihtiyaçlarını yerinde gösteriyor. Tespit edilen ihtiyaçları masaya yatırarak çözüm üretmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel ise İzmit Belediyesinin mahalleye sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mahallemize yaptığınız ziyaret için teşekkür ediyorum. 2024-2025 yıllarında İzmit Belediyesi ailesinden çok güzel hizmetler aldık. Bugünkü gezimizde de 2026 yılına yönelik çalışmalar üzerine konuştuk. Mahallemizin sınırları içerisindeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için belediyemizle güçlü bir iletişim içinde olmayı önemsiyoruz. Başta İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum' dedi.