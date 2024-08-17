Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Yerleşkesinde yer alan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu’nda uygulamalı eğitim kapsamında ‘bal hasadı’ gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar MYO’nun arıcılık uygulama alanında yapılan hasada Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, Yeşilhisar MYO Yaptırma Derneği Eski Başkanı Emekli Albay Mustafa Zeki Kocabeyoğlu, Yeşilhisar MYO Müdürü Dr. Öğr. Gör. Zekiye Kocakaya ile öğretim elemanları katıldı.

Kovandan paketlenmeye kadar balın tüm üretim aşamalarını yakından izleyen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli üssü haline gelen Kayseri Üniversitesinin “eğitirken üreten, üretirken de eğiten“ bir üniversite olduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Laborant ve Veteriner Sağlık ile Bitki Koruma programlarında eğitim veren Yeşilhisar Meslek Yüksekokulumuzda son dönemde yapılan arıcılık çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Bugün buraya, arıcılık uygulama alanına bal hasadını gerçekleştirmek için geldik. Öğrencilere uygulamalı eğitim çerçevesinde yapılan arıcılık çalışmalarında bal hasadını gerçekleştirdik. Oldukça verimli bir üretim söz konusu. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Yeşilhisar Belediyemize ve buradaki çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederim. Bizim tek bir sevdamız var, tek bir amacımız var. Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, sürdürülebilir kalkınmayı, bölgesel kalkınmayı kendisine misyon edinmiş Kayseri Üniversitemizin, güçlü ve büyük Türkiye’mizin daha da ileri gidebilmesi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek. Mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Ben bal üretim çalışmalarında emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitesi olarak şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye birçok farklı alanda devam edeceğiz” diye konuştu.

Bal hasadının ardından Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu’nu da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, burada uygulamalı eğitim kapsamında yapılan bıldırcın yumurtası üretim çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.