Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında “2024 Emekliler Yılı” kapsamında emeklilere yönelik yapılacak faaliyetlerde iş birliğinde bulunulmasına yönelik protokol imzalandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “2024 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında protokol imzalandı. Biz de bu protokol çerçevesinde il bazında Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmaya yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Günümüz dünyasında artık öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok.

Mezara kadar üreten, öğrenen birey ve toplum olmak zorundayız. Önceden üniversiteler sadece belirli yaş grubundaki gençlerin eğitim aldığı, kariyer yaptığı yerler olarak algılanırdı. Artık günümüzde öğrenmenin yaşı yok. Bugün üniversitelerde çok farklı yaş grubundan emekliler karşımıza çıkmaktadır. Emeklilerin üniversitemiz kütüphanelerinden faydalanmaları, üniversitemizde emeklilere yönelik seminerlerin ve çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi Sürekli Eğitim Merkezimizde SGK ile işbirliği içerisinde belki oluşturulacak programlarla, onların daha nitelikli, hayatlarının üçüncü yaş dönemini daha konforlu, üretkenliği daha nitelikli olacak edecek şekilde sürdürmeleri sağlanabilir. İmzalanan bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Türkoğlu da yaptığı konuşmada, “2024 Emekli Yılı kapsamında emeklilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına Kayseri Üniversitemiz ile üçüncü yaş üniversitesi protokolü imzalamak için bir araya geldik. Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyoruz. Kayseri Üniversitemizden emeklilerin faydalanması adına özel bir çalışma olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Türkoğlu iş birliği protokolüne imza attı.