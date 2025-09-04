Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a nezaket ziyaretinde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Gerçekleşen ziyarette, tarım ve sanayinin Kayseri ve Türkiye ekonomisindeki rolü ele alındı. Görüşmede, üretim ve ekonomik gelişmeler konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri’nin tarım ve sanayide ülke genelinde öne çıkan bir şehir olduğunu vurguladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Kayseri’nin güçlü üretim potansiyeline dikkat çekerek kentin ülke ekonomisine katkısının her geçen gün arttığını ifade etti.