Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos 2025’te mal ihracatının yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar olduğunu, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıl sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin aşılacağını belirtti.SAKARYA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlediği basın toplantısında Ağustos 2025 dış ticaret rakamlarını duyurdu.

İkinci çeyrekte büyümenin hızlandığını ve yıl sonunda 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaşılacağını söyleyen Bakan Bolat, Ağustos İhracatı ve İthalat VerileriBolat, Ağustos’ta mal ihracatının yüzde 0,9 azalarak 21,8 milyar dolar olduğunu, bu düşüşün otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinde yıllık izinler ile altın ve enerji ihracatındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

Bolat, ithalatın ise yüzde 3,9 azalarak 26 milyar dolara gerilediğini son 14 ayın en düşük ithalat rakamı olarak kaydetti.

Serbest bölgelerden Ağustos’ta yüzde 9,5 artışla 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat yapılarak tarihinin en yüksek Ağustos rakamı elde edildiğini ifade eden Bakan Bolat, "Ocak-Ağustos döneminde serbest bölge ihracatı yüzde 4,1 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Ocak-Ağustos’ta mal ihracatı yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 9,6 azalarak 60,1 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilerde ihracat yüzde 2,8 artarak 269,2 milyar dolar, ithalat yüzde 4,8 artarak 340,5 milyar dolar, dış ticaret açığı ise yüzde 11 artarak 87,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Hizmet ihracatında ise yıllık 117 milyar dolara ulaşıldı" dedi.

Bu arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonun 15 aydır düşerek yüzde 30’un altına ineceğini, finansal şartların iyileşeceğini ve ekonomide istikrarın güçlendiğini vurguladı.

Son 20 yılın en düşük işsizlik oranının yakalandığını belirten Bakan Bolat, “390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini rahatlıkla aşacağız. Sonbaharda piyasalarda rahatlama artacak, gelecek yıl daha iyi olacak” dedi.