Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde yüz hibe ile verilen mazot desteğinin 2025 yılı dağıtımı başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Tarımda en büyük giderlerden birisi olan yakıt maliyetlerini düşürmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan mazot desteği devam ediyor. Tarlalara ekim aylarının gelmesiyle bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı Gazi şehirli 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtılacak.

BU YILIN MAZOT DESTEĞİ 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Destekten yararlanacak çiftçiler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre mazotlarını almaya başlayacak. Kimlik numarasının son rakamı 8 olan çiftçiler 27 Ekim tarihi itibariyle akaryakıt desteğinden yararlanmaya başlarken son rakamı 6 olan çiftçiler 31 Ekim, 4 olan 3 Kasım, 2 olanlar 7 Kasım ve 0 olanlar 11 Kasım tarihinden sonra mazotlarını alacak. 2025 yılı mazot desteği 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Mazot desteğinden ilk defa yararlanacak yeni çiftçiler ile çiftçi kartlarını kaybedenler bağlı bulundukları ilçelerdeki ziraat odalarında Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı personellerinden kartlarını alabilecek. İslahiye ve Nurdağı'ndaki çiftçiler, ilçe belediyelerinden kartlarını temin edebilecek.

TOPLAM DESTEK 18 MİLYON 392 BİN 300 LİTRE OLACAK

2022 yılında başlayan mazot desteği ile tarımda sürdürülebilir üretim sağlanırken çiftçilerin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. 2025 yılında yapılacak dağıtımlarla beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği sağlamış olacak. Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısı yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterirken işlenebilir tarım arazi miktarı da yüzde 5 oranında yükseliş oldu.

SEÇKİN: DAĞITIMLARIN EKONOMİK DEĞERİ 1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, dağıtımlar hakkında detaylara inerek şunları söyledi:

'2022'den bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve meclisimizin desteklerine çiftçiler verdiğiniz akaryakıt desteğimiz 27 Ekim itibariyle başladı. Bu yıl ihalemizi Opet Sunpet ortaklığı aldı. Çiftçilerimiz çiftçi kartlarıyla birlikte gidip bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıtlarını alacak. İlkini 2022 yılda başlayan dağıtımda bu yıl toplam 18 milyon 392 bin litreye ulaştı. Bunun ekonomik değeri 1 milyar TL'nin üzerinde.'

'MAZOT DESTEĞİNİN İŞİME KATKISI ÇOK FAZLA'

Mazot desteğinden faydalanan, Altınyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Salih Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, 'Mazot desteğinin işime katkısı çok fazla. Mesela biz ekin ekme sezonundayız, Haliyle gübre, buğday, mazot alımı bize bir küfret oluyor. Şimdi Fatma Hanım mazotumuzu karşılıyor. Ekinimizi tamamen ekebiliyoruz şükürler olsun. 3 yıldan beri Fatma Hanım bize bedava mazot dağıtıyor. Bize bir kart verdiler, çiftçi kartı. Ekim ayında tam çiftçinin giderin çok olduğu bir dönem. Bu dönemde bize yardımcı olması daha hoş oluyor. Telefonumuza işte bu zaman geldiğinde mesaj geliyor. Biz de ona göre gelip anlaşmalı petrollerden mazotumuzu alıyoruz, ekinlerimizi ekiyoruz' diye konuştu.

'BUGÜN DAR ZAMANIMIZDA GELDİ BU DESTEK'

Çiftçi Mustafa Özcan ise destekten dolayı mutluluğunu aktararak, 'Çiftçinin her şeye ihtiyacı var. Fakat bu bize çok hoş oldu. Bugün dar zamanımızda geldi bu destek. Güzel bir hizmet. Şahsen çok memnuniyet verici. Şimdi alacağımız mazotu, sürümde kullanacağız. Yani mevsim olarak da iyi zamanda alıyoruz. Gerçekten de son zamanlarda beklediğimizin üstünde bazı şeylerin hesabını yapmışlar. Bir bayram havası oldu yani. Ben arazimi kendi imkanlarımla yılda dört sefer süreceksem bu mazot desteğiyle sekiz defa sürebiliyorum. Daha fazla sürmüş oluyorsunuz' ifadelerini kullandı.