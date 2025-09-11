Kayseri Valiliği, MÜSİAD Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle hayata geçirilen "Kayseri Şehir Endeksleri" projesi, şehrin ekonomik ve sosyal dinamiklerini bilimsel verilerle analiz ederek stratejik yol haritası çizecek. Proje kapsamında 145 alanda toplanan veriler, yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleriyle işlenerek sürekli bir SWOT analizi platformu oluşturulacak. İlk faz sonuçları 2025 sonuna kadar paylaşılacak.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin kalkınma sürecine veri odaklı bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen protokol imza töreni, kentin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

İmza töreni, bir otelde gerçekleştirildi ve şehrin "hikâyesini yazma" misyonuyla son buldu.

İHRACAT GERİLEMESİNE KARŞI STRATEJİK HAMLE

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, törende Kayseri'nin son beş yıldaki ekonomik zorluklarına dikkat çekti. Akmermer, TÜİK verilerine göre, Kayseri'nin ihracatı 2020'de 3,2 milyar dolar civarındayken, küresel ticaretteki daralmalar ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle 2023'te 3,625 milyar dolara gerilerken, 2024'te ise 3,75 milyar dolara hafif toparlanma gösterdiğini kaydetti. Akmermer, 2025'in ilk yedi ayında aylık bazda dalgalanmalar devam ettiğini belirtti.

YAPAY ZEKÂ İLE VERİDEN STRATEJİYE DÖNÜŞÜM

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, projenin bilimsel omurgasını vurguladı. ERÜ'nün YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri arasında 48,65 puanla 8. sıraya yükseldiği bilgisini paylaşan Altun, "Veri toplamak yetmez; analiz ve stratejiye dönüştürmek şart. 145 alandaki verileri yapay zekâ ve derin öğrenmeyle işleyeceğiz. Soyut kavramlar somut sonuçlara evrilecek. Bu projede yer almak bizi mutlu ediyor." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, MÜSİAD'ın vizyoner yaklaşımını överek, "MÜSİAD, her konuda 'şehre ne katabiliriz' derdini çekiyor. Bu proje sadece rakamlar değil, Kayseri'nin hikâyesini yazmak. ERÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında 8. sıraya yükselmesi büyük avantaj. Projenin her aşamasını şeffaf paylaşacağız." dedi. Vali Çiçek, devrin "rakamlarla yönetme" dönemi olduğunu belirterek, beyin fırtınası, yapay zekâ ve üniversite-sanayi iş birliğinin vazgeçilmezliğini vurguladı.