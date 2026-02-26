Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini iki ayrı noktada kurduğu iftar sofralarıyla taçlandırdı. Hunat Camii önü ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde kurulan gönül sofraları, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerine sahne oluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça vurguladığı 'Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir' anlayışı doğrultusunda Ramazan ayında da vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Kayseri'de Ramazan ayının huzur ve bereketi, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmak amacıyla iki ayrı noktada iftar çadırı kurdu.

İftar sofralarından biri, şehrin tarihi ve manevi simgelerinden Hunat Camii'nin yakınında kurulurken, bir diğeri ise Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde vatandaşları ağırlıyor. Kurulan gönül sofralarında ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Kayserililer, sıcak çorba ve yemeklerini gönül rahatlığıyla paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Ramazan boyunca her akşam yüzlerce vatandaşın buluştuğu gönül sofraları, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın bereketinin hissedildiği bir atmosfer oluşturuyor. Aynı sofrada edilen dualar, yapılan sohbetler ve paylaşılan lokmalar, şehrin sosyal dokusunu güçlendiriyor.