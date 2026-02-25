Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile vatandaşların yanında olmaya, her ihtiyaçta bir telefon kadar yakın olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için insan odaklı hizmetlerini ve sosyal belediyecilik anlayışını evlere taşıyan Büyükşehir ekipleri, memnuniyetle hizmet verirken samimiyetleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların hayat kalitesini artırmaya; hem sağlıklarını hem de evdeki konforlarını güvence altına almaya devam eden Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekipleri, 13 ilçede aralıksız görev yaparak özverilerini hizmetlerine yansıtıyor.

Bozyazı ilçesinde onlarca vatandaşa ulaşan ekipler, en ücra köşelere kadar ulaşarak sosyal belediyeciliği yaşamın içinde var ediyor.

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ UMUT VE MORAL KAYNAĞI OLUYOR

Yaş almış, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar için bir telefon kadar yakın olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki ilçelerde de uzak yakın demeden çalışarak kişisel bakımdan ev temizliğine kadar her aşamada hayatlara dokunuyor.

Anamur, Bozyazı, Aydıncık ilçelerinde yaylalardan merkezi mahallelere kadar bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olan ekipler, görevlerini her gün severek icra ediyor. Ekipler, rutin çalışma disiplini içerisinde vatandaşların evlerine kadar giderek, bedensel bakım, banyo ihtiyacı, tıraş, ev temizliği, sağlık kontrolleri gibi işlemleri tamamlıyor.

Vatandaşların evlerini kendi evlerinden ayırmayan Büyükşehir ekipleri, samimiyetle hizmet ederken sıcak iletişimleri ve güler yüzleri ile takdir topluyor. Hizmet götürdükleri her evde bakım ve temizliği ardından geride gülen yüzler bırakan ekipler, vatandaşlara moral ve umut kaynağı oluyor.

'Doğumdan ölüme belediyecilik' anlayışı ile uzakları yakın eden Büyükşehir, ülke çapında örnek teşkil etmeye devam ediyor. Büyükşehir'in Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren vatandaşlar, daha güvende ve değerli hissediyor. İlerleyen yaş, engel durumu ya da hastalık sebebiyle sıkıntılı bir hayat sürmek zorunda kalmayan vatandaşlar tüm ev içindeki tüm ihtiyaçları için Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'ne ulaşabiliyor.