TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen kültür, sanat ve spor kursları yoğun ilgi görüyor.

Botanik Park yerleşkesinde, 'Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenme Projesi' kapsamında Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen program sayesinde ev hanımları ve emekliler hem sosyalleşiyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Salı ve perşembe günleri düzenlenen kurslar saat 10.00'da yürüyüş egzersiziyle başlıyor. Gün boyunca eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programlarda; el sanatları atölyesinde ahşap boyama, müzik terapi ve ritim çalışmaları, akıl ve zeka oyunları ile koro eğitimleri yer alıyor.

Kursiyerler bu faaliyetler sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel açıdan aktif bir süreç geçiriyor. Program kapsamında üretilen el emeği ürünler kursiyerlerin evlerinde sergilenirken, aynı zamanda sevdiklerine hatıra olarak hediye ediliyor.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Düzenlenen kurslardan oldukça memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerler, günlerini eğlenceli, keyifli farklı uğraşılarla değerlendirdiklerini ve yeni arkadaşlık ilişkileri kurduklarını dile getirerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkürler ettiler. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Büyüklerimizin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları, fiziksel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla hayata geçirdiğimiz kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, her yaştan vatandaşımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; özellikle kıymetli büyüklerimizin hayat boyu öğrenme süreçlerine destek olmaya devam edeceğiz' denildi.