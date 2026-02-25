İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü'nde sosyal yaşam merkezlerinden kültür sanat alanlarına kadar birçok noktayı ziyaret etti. Aslan, ilçedeki dönüşümü Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla başlayan bir süreç olarak değerlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi, Adnan Kahveci Emekli Lokali, Yaşam Vadisi 1. Etap 6 Mayıs Sahnesi ve Yakuplu Kent Ormanı'nı ziyaret eden Aslan, son olarak Yakuplu Kent Ormanı'nda açıklamalarda bulundu.

Aslan, Beylikdüzü'ndeki dönüşümün Ekrem İmamoğlu'nun ilçe başkanlığı döneminden itibaren 'millet sevgisi ve hizmet aşkı' ile başladığını söyledi. İmamoğlu'nun 2014'te belediye başkanı seçilmesinin ardından Gürpınar'da metruk bir alanın yaşam merkezine dönüştürüldüğünü belirten Aslan, burada Enstitü İstanbul İSMEK, İstihdam Ofisi, kütüphane, spor alanları ve atölyelerin hizmet verdiğini kaydetti.

Atatürk Kültür Merkezi'nin depreme dayanıksız ve bakımsız bir yapıdan modern bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü ifade eden Aslan, Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nin de aynı vizyonla inşa edildiğini söyledi.

'252 PROJE DEVREYE ALINDI'

Aslan, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık döneminde devreye alınan proje sayısının 252 olduğunu belirterek, Kuvayi Milliye Camii ve Gürpınar Polis Karakolu gibi yatırımları hatırlattı. 'Kendi yaptığımız karakola açılışta giremedik ama biz bu millete hizmet etmekten asla vazgeçmeyiz. Kimse bizi bu millete hizmetten alıkoyamaz' dedi.

'YAKUPLU KENT ORMANI BİR MÜCADELE ALANI'

Yakuplu Kent Ormanı'nın geçmişte imara açılmak istendiğini ifade eden Aslan, alanın İmamoğlu'nun kararlı tutumuyla korunduğunu söyledi. 'Nefes alınacak tek alan Yakuplu Kent Ormanı'ydı. Ekrem İmamoğlu bu tarihi mesire alanını kent ormanına çevirdi' diyen Aslan, İstanbul genelinde 18 yaşam vadisi ve 3 kent ormanının hizmete açıldığını, Haramidere Yaşam Vadisi'nin ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. 'Asla umudunuzu kaybetmeyin' çağrısında bulunan Aslan, Beylikdüzü'nde ve İstanbul genelinde hayata geçirilen projelerle kentin çehresinin değiştiğini savundu.