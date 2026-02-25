İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerinde çocuklar eski ramazanları yaşarken aynı zamanda da eğlenerek öğreniyorlar.

BURSA (İGFA) - Özlenen eski Ramazanların manevi ortamı ve sıcaklığı düzenlenen etkinlikler ile bu yılda İznik'e taşındı.

'Eski Ramazanlarda yaşanan manevi ortamın sıcaklığı ve coşkusunu bugünde çocuklarımızın yaşamalarını istiyoruz' diyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 'On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini yaşatmak, 'Nerede o eski Ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla, Ramazan Ayı geleneklerinin yaşatıldığı etkinliklerimize bu yılda devam ediyoruz. Bu Ramazan'ı yeniden yan yana eski geleneklerimizle yaşıyor olmanın huzurunu hissediyoruz. Hepimizin özlediği eski Ramazanların coşkusunu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimi etkinliklerimize katılarak bu manevi atmosferi yaşamaya davet ediyorum. Ramazan Ayı'nın ülkemiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum' dedi.

Etkinliklerde miniklere müzikli drama oyunları, sihirbaz gösterisi, keloğlan çocuk tiyatrosu, Hacivat karagöz gölge oyunu, orta oyunları gibi gösteriler sunulurken çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.