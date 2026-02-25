Ordu Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uluslararası deneyim kazanmasına katkı sağlayan projelerine devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gerçekleştirilen gönüllülük projeleriyle Ordu'dan gençler Avrupa'da toplumsal çalışmalara katılma imkânı buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı AB, Dış İlişkiler ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 2022-2025 yılları arasında yürütülen 5 farklı proje kapsamında toplam 84 genç, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da çevre koruma, sosyal destek ve dayanışma faaliyetlerinde görev aldı.

Gençler bu süreçte hem sosyal sorumluluk bilinci kazandı hem de farklı kültürlerle birlikte çalışma deneyimi elde etti.

YENİ PROJE İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni gönüllülük projesi için gençleri Avrupa Dayanışma Programı'na başvurmaya davet ediyor.

Haziran-Ekim ayları arasında üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek programda gönüllülük faaliyetleri yaklaşık 34 gün sürecek.

İspanya ve Portekiz'de dört farklı noktada yapılacak çalışmalar kapsamında gençler çevre, doğa ve sosyal destek alanlarında faaliyet gösteren ev sahibi kuruluşlara katkı sunacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa 18-30 yaş aralığında olan, daha önce uzun dönem ESC projesine katılmamış gençler başvurabilecek.

Özellikle sosyo-ekonomik, kültürel, sağlık veya coğrafi açıdan imkânları kısıtlı gençlerin başvuruları teşvik edilirken; takım çalışmasına yatkın, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak isteyen ve farklı kültürlerle tanışmayı hedefleyen adaylar programa kabul edilebilecek.

Temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak ise değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata çağrılacak.

GENÇLERE SAĞLANACAK DESTEKLER

Proje kapsamında seçilen katılımcılara Avrupa Dayanışma Programı kuralları çerçevesinde gidiş-dönüş ulaşım, konaklama, yemek, sigorta ve cep harçlığı desteği verilecek. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

GENÇLER NELER KAZANIYOR?

ESC gönüllülük projeleri sayesinde gençler uluslararası bir ortamda çalışma deneyimi kazanırken yabancı dil becerilerini geliştirme, kültürlerarası iletişim yetkinliği edinme ve özgüvenlerini artırma fırsatı buluyor.

Farklı ülkelerden gençlerle kurulan bağlar sayesinde güçlü bir uluslararası sosyal ağ oluşurken, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireylerin yetişmesine de katkı sağlanıyor. Programı başarıyla tamamlayan gönüllülere Avrupa Komisyonu tarafından tanınan Youthpass Sertifikası ve katılım belgesi veriliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 25 MART 2026

Programa başvurmak isteyen adayların 25 Mart 2026 tarihine kadar esc.ordu.bel.tr adresinde yer alan 2026 ESC Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekiyor.