Yeniden Refah Partisi Hacılar İlçe Başkanı Yasin Yalçın, Hacılar Belediyesi’nin Keklik Tepesi Sosyal Tesisi’nin halkın kullanımına açılmasını talep etti. Tesisin, özellikle 2025 Aile Yılı’nda düğün yapacak çiftlere ücretsiz veya düşük ücretle tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Yalçın, Keklik Tepesi Sosyal Tesisi’nin halka açılması gerektiğini belirtti.

Yasin Yalçın, tesisin yapımından bu yana halkın beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, “Hacılar halkı, bu tesisin düğün, nişan ve çeşitli davetler için kullanılabileceğini umuyordu. Ancak tesis, sadece belediyenin birkaç organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Halkın vergileriyle inşa edilen bu mekanın ne zaman halkın kullanımına açılacağı belirsiz” dedi.

“2025 AİLE YILI’NDA TESİS ÇİFTLERE DESTEK OLMALI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Yalçın, “Bu anlamlı yılda, Keklik Tepesi Sosyal Tesisi’nin evlenecek çiftlere ücretsiz veya düşük ücretle tahsis edilmesi çok yerinde bir adım olur. Belediyenin, tesisi işleterek halkın uygun fiyatlarla faydalanabileceği bir sosyal alan haline getirmesi gerekiyor. Halkın en doğal hakkı olan bu tesis, asıl sahiplerine teslim edilmeli” diye konuştu.

Yalçın, tesisin halktan uzak tutulmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, “Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Keklik Tepesi Sosyal Tesisi, Hacılar halkının kullanımına açılmalıdır” çağrısında bulundu.