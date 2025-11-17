Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile tasarlanarak hayata gerçekleştirilen ve Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne tahsis edilerek vatandaşların hizmetine sunulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden vatandaşlar, memnuniyet duyduklarını paylaştılar.

KAYSERİ (İGFA) - İnsan odaklı sosyal belediyecilik hizmetlerini kırsal başta olmak üzere tüm kentte gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bu doğrultudaki örnek projesi olan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, kırsal mahallelerde ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin hizmet duraklarından birisi olan Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde vatandaşlar, verilen sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden faydalanan mahalle sakinlerinden Mehmet Başaran, hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Allah razı olsun bu işi yaptıranlar, gönderenlerden ve bu hizmeti verenlerden' dedi. Dişinde problem olduğunu ve dişlerinin temizletildiğini dile getiren Başaran, Büyükşehir Belediyesi'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne teşekkürlerini iletti.

Tedavi hizmeti alan Ekrem Gökdeniz isimli mahalle sakini vatandaş da bu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, 'Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Hizmetten çok memnunuz' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yüzlerce kişiye hizmet ulaştırmış olan ve 6 Şubat Depremleri sürecinde de Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile deprem bölgesinde hizmet vererek toplam 15 binden fazla depremzedeye hizmet ulaştıran Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, bu önemli sağlık hizmetini sürdürmeye devam ediyor.