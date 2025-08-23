Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve her yıl "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla geleneksel hale gelen doğa kampı, dolu dolu devam ediyor. Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleştirilen etkinlik, doğaseverlerin yoğun ilgisi ile geçti. Gelecek haftanın kayıtları da devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle Kayserilileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kez, Spor A.Ş. tarafından organize edilen "Doğa Seni Çağırıyor" Doğa Kampı, 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Sarımsaklı Barajı’nda unutulmaz bir deneyim sundu. Katılımcılar, doğanın tadını çıkarırken, sabah sporları, doğa yürüyüşleri ve farklı etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdi.

Spor A.Ş.'nin bu yaz dönemi için düzenlediği ve doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği kamp, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği keyifli bir ortam sundu. Katılımcılar, hem eğlenip hem de doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam deneyimi yaşadılar.

Gelecek hafta, 23-24 Ağustos 2025 tarihlerindeki bir sonraki kamp için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yanı başında yer alan Fizyospor Merkezi’nden alınabilecek. Kamp, 0-6 yaş grubu için ücretsiz, 7-13 yaş için 700 TL, 14 yaş ve üzeri için ise 900 TL olacak. Ücrete; ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadır ve uyku tulumu dâhil oluyor. Ayrıca, çadırlara kene ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.

Bu yıl da doğaseverler, Spor A.Ş.'nin önderliğinde doğayla buluşmaya davet ediliyor. Vatandaşlar, kayıt ve detaylı bilgi için 0549 695 00 38 ve 0541 920 90 38 numaraları arayarak erişim sağlayabilecek.