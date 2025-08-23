Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, ressam Vincent Van Gogh’un evrensel mirasını ileri teknolojiyle bir araya getiren “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, sanatın evrensel dili ile teknolojinin dönüştürücü gücünü bir araya getiren özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Van Gogh: Işığın İzinde” başlıklı dijital sergi, 19. yüzyılın en önemli ressamlarından Vincent Van Gogh’un eserlerini çok duyulu bir keşif yolculuğu eşliğinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Dijital Deneyim Merkezi’nin ileri teknolojilerle donatılmış alanında gerçekleşen sergi; Van Gogh’un ışık, renk ve umutla örülü dünyasını yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, interaktif projeksiyonlar ve mekâna uyarlanmış enstalasyonlarla yeniden yorumluyor. Ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, sanatçının iç dünyasına adım atma imkânı veriliyor.

Mekânın farklı noktalarına yerleştirilmiş sahneler ve deneyim alanları, izleyeni Van Gogh’un bilinçaltına dalan bir başlangıçtan gençlik yıllarına, güneşi kovaladığı yaratıcı dönemlere ve Saint-Rémy’deki hastane odasının penceresinden açılan sonsuz manzaralara taşıyor. Sarının sıcaklığı, doğanın canlılığı ve en karanlık anlarda bile renklerle kurulan iyileştirici bağ, mekânın dijital dokularında ve ses tasarımında hayat buluyor.