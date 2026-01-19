Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçe Müftülüğü ile iş birliğinde Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi ile Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi düzenledi. İlçede görev yapan din görevlilerine yönelik eğitimde afet öncesi, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatılırken bağımlılıkla mücadele konusu da ele alındı.

KAYSERİ (İGFA) - Afetlere karşı daha dirençli bir kent hedefiyle çok yönlü çalışmalarını sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kocasinan İlçe Müftülüğü iş birliğinde Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi ile Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi düzenlendi.

Kocasinan İlçe Müftülüğü Müftülük Sitesi Camii Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile Kocasinan ilçesinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi'nde uzmanlar tarafından afet türleri, yangın ve deprem öncesi ile afetin yaşandığı anda alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca Kayseri İl Müftülüğü tarafından da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. Öte yandan katılımcılara teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı olarak yangına müdahale şekilleri de gösterildi.

Eğitim programını değerlendiren Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, 'Bugün burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızın il müftülüğümüzle yapmış olduğu protokol neticesinde Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri personelimize afet eğitimi verdiler. Eğitimden sonra personelimizi dışarıya aldık. Bizlere bir yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Hak milletimizi, devletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin' şeklinde konuştu.

Patan, sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'a ayrıca teşekkür etti.

Eğitimlere katılan din görevlileri de anlamlı ve önemli eğitim programından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.