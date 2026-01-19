İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların gelişimine destek olmak amacıyla, gönüllü üniversite öğrencilerinin katkısıyla yürütülen Renkli Harfler Projesi kapsamında kitap temelli atölye çalışması ve etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Gümüş Patenler kitabından yola çıkılarak hikâye anlatımı ve drama temelli çalışmalar gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Renkli Harfler Projesi'ni tüm hızıyla sürdürüyor.

İzmir'de okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların becerilerini geliştirmek, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere de mesleki deneyim kazandırmak amacıyla başlatılan proje, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir iş birliği sonucunda ortaya çıktı. Okuma yazma atölyeleri, sosyal etkinlikler ve ebeveyn destek atölyeleri ile devam eden proje kapsamında Gümüş Patenler kitabından yola çıkılarak hikâye anlatımı ve drama temelli çalışmalar gerçekleştirildi. Kitap içeriği üzerinden ilerleyen atölye ile çocukların hikâyedeki kavramlar, karakterler ve değerler üzerine düşünmeleri, okudukları ya da dinledikleri metni bedensel ve duygusal farkındalık yoluyla deneyimlemeleri hedeflendi. 'Don-Buz' oyunu ve çeşitli bedensel farkındalık uygulamalarıyla da çocukların hikâyeyle etkileşimi desteklendi.

BUZ PİSTİ ETKİNLİĞİ İLE HİKÂYEYİ DENEYİMLEDİLER

Kitap merkezli atölye çalışmasının ardından gerçekleştirilen buz pisti etkinliği ise atölyede ele alınan hikâye temasını deneyimsel bir öğrenme alanıyla buluşturmayı amaçladı. Böylece çocukların kitaplarda karşılaştıkları anlatıların yalnızca okuma eylemiyle sınırlı kalmayıp farklı mekân ve deneyimlerle zenginleştirilebileceği vurgulandı. Etkinlikte, çocukların kitaplara olan ilgisinin artırılması, kütüphanelerle kurdukları ilişkinin güçlendirilmesi ve okuma kültürünün erken yaşta desteklenmesi hedeflendi.