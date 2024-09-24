Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda altın ve bronz madalyayla Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda boy gösterdi.

ALİ TURAN YİNE ŞAMPİYON

Yurt içi ve yurt dışından profesyonel ve amatör sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, temsilcilerimizden Ali Turan, 60-64 yaş kategorisinde şampiyon olarak altın madalyaya uzandı ve şampiyonlukların arasına bir yenisini daha ekledi.

YARDIMCI DA PODYUMDA

Birbirinden zorlu rakiplerin mücadele ettiği yarışlarda bir diğer temsilcimiz İsa Yardımcı ise 35-39 yaş kategorisinde üçüncü olarak podyuma çıktı. 22 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen yarışlar, heyecan ve coşkulu anlara sahne oldu.

SPORUN HER DALINDA BAŞARI HEDEFİ

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizi gururla temsil eden atletizm sporcularımız Ali Turan ve İsa Yardımcı’yı elde ettikleri başarılardan dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında başarı hedefleyen bir vizyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.