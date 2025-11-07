Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2025 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği 225 denetimle şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına önemli katkı sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde şehirde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ekim ayında kent genelinde yoğun bir denetim seferberliği yürüttü.

Zabıta ekipleri, şehir düzenini ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi. Ekim ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, 44 seyyar satıcı, 21 servis ve ticari araç, 15 market ve 91 işgal olayı denetlendi. Ayrıca, 38 dilenciye yönelik işlem yapılırken, çevre kirliliği ile ilgili 16 denetim gerçekleştirildi. Toplamda 225 yasal işlem uygulanarak şehirde düzenin sağlanmasına katkı sunuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın 'kentin vitrini' olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, kent sakinlerinin güvenli, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla denetimlerini titizlikle yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve hizmet yatırımlarıyla değil, aynı zamanda şehir güvenliği ve düzeniyle de örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya devam ediyor.