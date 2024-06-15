Kayseri Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde devam ettirdiği asfaltlama çalışmalarının son durağı Gazibeyli Mahallesi Bektaşlı Sokak oldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaklaşık bin 330 ton asfalt dökülen Bektaşlı Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayramdan sonra asfaltlama çalışmalarının hızla devam edeceğini belirtti.

Değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk; “Güzel ilçemizin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışıyoruz.Personelimiz Gazibeyli Mahallesi Bektaşlı Sokakta asfaltlama çalışması yaptı. Asfalt Plentimiz faaliyete geçmesinden sonra ilçemiz yollarınının standartlarını yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kapuzbaşı Şelalesi’nde 565 ton asfaltı yollarımıza serdik. Fetullah Mahallesi’nde bin 655 ton asfaltı yolumuzla buluşturduk.

Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a teşekkür ediyorum. Vekilimizin girişimleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 250 ton bitüm hibe aldık. Ayrıca Vali Gökmen Çiçek’te Kapuzbaşı Şelalesi Asfaltlanmasında kullanmak üzere 250 bin TL bitüm desteği gönderdi" dedi.