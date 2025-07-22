Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yürütülen sosyal projeleri ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri inceledi, personelin özverili çalışmalarını takdir etti.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kentteki sosyal hizmet faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Müdürü Arzu Çıngır ile bir araya gelen Vali Çiçek, müdürlüğün koordinasyonunda yürütülen projeler, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik destekler ile dezavantajlı gruplara sunulan hizmetleri değerlendirdi.

Vali Çiçek, sosyal devlet anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olan müdürlüğün, toplumun her kesimine dokunan kıymetli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

“Toplumsal huzur ve dayanışma için her çaba, devletimizin şefkat elinin bir yüreğe dokunması anlamına geliyor" diyen Çiçek, aile kurumunun güçlendirilmesi, çocukların korunması ve engelli bireylerin hayata katılımı için yürütülen projeleri sonuna kadar desteklediklerini belirterek, personelin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Çıngır, sosyal hizmetlerin daha etkili hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları Vali Çiçek’e sundu ve destekleri için teşekkür etti.