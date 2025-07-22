Türkiye genelinde kullanıcılar, YouTube ve Google servislerine erişimde sorunlar yaşadığını bildiriyor. Teknik arızanın detayları hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde YouTube ve Google servislerine erişimde yaygın sorunlar yaşandığı rapor edildi.

Kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, özellikle YouTube.com ve Google.com’a erişemediklerini, bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Sorunun ülke genelinde bir teknik arızadan mı, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.