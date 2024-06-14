Başkanımız Selahattin Metin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile Bünyan Belediyemiz ve Kayseri Üniversitesi işbirliği içerisinde ilçemizde yapılabilecek proje ve çalışmalar üzerine görüşme gerçekleştirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkanımız Selahattin Metin; Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve Meclis Üyemiz Mustafa İşlenmiş ile birlikte Bünyan'ımızda yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundular.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Metin, "Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Sn. Kurtuluş Karamustafa ile Bünyan'ımızda Kayseri Üniversitesi işbirliği ile eğitim, istihdam ve sosyal alanlarda yapabileceğimiz çalışma ve projeler üzerine istişarede bulunduk. Çalışmaları devam eden projelerimizi inceleyerek fikir alışverişi gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum.

Bünyan'ımızı kalkındırmak, ilçemizi her alanda geliştirerek örnek bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: igf