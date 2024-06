Osmangazi Borsa İstanbul (BİST) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11/B sınıfı El Sanatları Teknolojisi öğrencileri, kültürel mirası dijital dünyada tanıtma amacı taşıyan "The Pearl Of My Digital World İs My Culture" adlı e-twinning projesi kapsamında, Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman’ı ziyaret ederek, projelerini sundu.BURSA (İGFA) - BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Yılmaz ve Alan öğretmeni Safiye Sevim rehberliğinde Minteks’e düzenlenen ziyarette, öğrenciler e-twinning projelerinin sunumunu gerçekleştirerek Özkan İrman’a bilgi verdiler.

Türkiye’den 8, İspanya’dan 2, Slovenya’dan 1 ve Romanya’dan 3 ortak okuldan 135 öğrenci katılımıyla gerçekleşen proje amacını, “Kendi kültürel mirasımızı keşfetmek ve insanlara tanıtmak; gençlerin dijital yaşamlarının sağlıklarına etkisini araştırmak ve çözümler bulmak; gençlerin dijital bilgilerini kültürel mirasımızı tanıtmak için kullanmak ve dijital becerilerimizi eğitim amaçlı geliştirmek; sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve gençleri güçlendirmek yönünde çalışmalar yaptık,” şeklinde ifade eden öğrenciler, proje kazanımlarını anlattılar.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE PROJE BAYRAĞI

Öğrenciler, proje kapsamında uluslararası takımlar halinde projenin baş harflerinden akrostiş yaparak tasarladıkları ve Minteks sponsorluğunda hazırlanarak yurt dışındaki proje ortakları olan okullara gönderilen proje bayrağı için de Minteks’e destekleri için teşekkür ettiler. Ziyaret sonunda, Minteks ve okul arasında devam eden iş birliği protokolü de yenilendi.

Öğrenciler, daha sonra Minteks'in üst düzey yöneticileriyle buluşarak projelerini tanıtma fırsatı buldular. Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman ile Marka ve İletişim Yöneticisi Sibel Bağcı Uzun, öğrencilere ayrıca proje ile ilgili desteklerini sundular.

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

El sanatları öğrencileri gezi sonunda Üretim Planlama ve Satınalma Müdürü İzzet Hacıahmet eşliğinde fabrika üretim birimlerini gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi edindiler. Müdür Yardımcısı Emine Yılmaz ve Alan öğretmeni Safiye Sevim, etkinliğin öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte görmelerine olanak sağlayarak eğitimlerine önemli katkı sağladığını belirttiler.