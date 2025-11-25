Dünya üzerinde sadece belli coğrafi bölgelerde ve uygun iklim koşullarında yetişen ve verim gösteren bir tarımsal ürün olan fındık yetiştiriciliğinde Türkiye birinci sırada yer alıyor. Yapılan bir araştırmaya göre fındık üretiminde ilk 5 sıradaki ülkeler açıklandı.

FINDIĞIN %70’İNİ TÜRKİYE KARŞILIYOR

Gıda sektörünün olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan ve her geçen gün fiyatıyükselip kıymetli bir tarım ürününe dönüşen fındıkta Türkiye önemli bir döviz girdisini de fındık sayesinde milli ekonomiye kazandırıyor. Dünya’da fındık üretiminin % 30’u diğer ülkelerden karşılanırken; Türkiye, Dünya fındık üretiminin % 70’ini tek başına karşılayarak bu konuda söz sahibi ülke konumunda.

LİDERİZ AMA!…

Türkiye, Dünya fındık üretiminde açık ara önde ancak fındığın işlenmesi ve işlenmiş ürün olarak satışında söz sahibi değil. Türkiye olarak fındığı sadece kabuklu ya da iç fındık olarak satıyorken; fındık katkılı ürünleri dışarıdan alarak

fındıktan kazanılan döviz girdisinin önemli bir bölümünü yurt dışına göndermek zorunda kalıyoruz. Bu da fındığın milli ekonomiye katkısını önemli ölçüde azaltıyor.

Giresun’da da benzeri bir durum yaşanıyor. Fiskobirlik başta olmak üzere birçok fındık fabrikası fındığı kabuklu ya da iç fındık olarak satıyor. İstisna olarak az sayıda işlenmiş fındık ürünü çeşidine sahip olmamıza rağmen mevcut işlenmiş fındık ürünü rakamları oldukça düşük.

DÜNYA’DAKİ FINDIK ÜRETİM RAKAMLARI

İşlenmiş fındık ürünü anlamında geride olsak da, tarımsal fındık yetiştiriciliğinde rakamlar yüzleri güldürüyor ve gelecek adına umut veriyor. Türkiye’nin açık ara önde olduğu bu tabloda 2025 verilerine göre ilk 5’e giren ülkeler ve üretim miktarları şu şekilde sıralandı:

1. Türkiye: 609 bin ton

2. İtalya: 120 bin ton

3. A.B.D.: 102 bin ton

4. Şili: 92 bin ton

5. Azerbaycan: 75 bin ton

Haber: Fatma Bulduk Uğurlu - www.kerasushaber.net