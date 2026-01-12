İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapıdan kapıya atık toplama projesi 'Dönüşüme Evde Başla', 10 ayda 1.140 ton ambalaj atığını geri kazandırdı. Proje, sıfır karbon hedefi doğrultusunda kent genelinde yayılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından, 7 Mart 2025'te 6 ilçe 8 mahallede başlayan Dönüşüme Evde Başla projesi büyüyerek devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama uygulamasını Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA, süreç içinde kapsama alanını 8 ilçe ve 26 mahalleye çıkarttı. İlerleyen günlerde Gaziemir, Balçova ve Güzelbahçe'nin de proje alanına dahil edilmesi hedefleniyor.

10 aylık süreçte 1140 ton ambalaj atığının toplandığı projeyle; katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarının azaltılması, sıfır karbon hedefine ulaşılması, çevrenin korunması ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

8 İLÇE VE 26 MAHALLEDE DEVAM EDİYOR

Proje; Bayraklı'nın Refik Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu, Bornova'nın İnönü, Kazımdirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene, Buca'nın Yiğitler, Karabağlar'ın Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Karşıyaka'nın Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Bostanlı, Yalı, Konak'ın Kültür, Alsancak, Menderes'in Hürriyet ve Narlıdere'nin Yenikale ile Sahilevleri mahallerinde devam ediyor.

PROJE VATANDAŞIN CEBİNDE

'Dönüşüme Evde Başla' projesinde yer alan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için artık mobil uygulama da var. Uygulama ile vatandaşlar istek ve şikâyetlerini iletebiliyor. Projeyle tesis ile doğrudan iletişim sağlanması, yaşanan aksaklıklara çok daha hızlı çözüm üretilebilmesi hedefleniyor. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren vatandaşlar, Google hesabı ile giriş yaparak ya da telefon numarasıyla kayıt olarak kolayca sisteme dâhil olabiliyor. Profil bölümünden 'Adres Ekle' seçeneğiyle hane adreslerini kaydettikten sonra, Talep & Şikâyet sekmesi üzerinden mesajlarını doğrudan tesise iletebiliyor. Ayrıca uygulamanın sağ üst köşesindeki dönüşüm işaretine tıklayarak sıkça sorulan sorular bölümüne ulaşmak ve proje hakkında detaylı bilgi edinmek mümkün.

QR KODLU TAKİP SİSTEMİ İLE ETKİN ATIK YÖNETİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen 'Dönüşüme Evde Başla' projesi kapsamında, görevli personelin hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor.

KISIKKÖY - ESTİM ATIK TOPLAMA FAALİYETLERİ

'Dönüşüme Evde Başla' projesinin yanı sıra, sanayi ve ticaret bölgelerinde oluşan ambalaj atıklarının yönetimine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, Kısıkköy Ege Sanayi ve Ticaret İhracat Merkezi (ESTİM) bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, İZDOĞA koordinasyonunda İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.