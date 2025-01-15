Kayseri Talas Belediyesi tarafından “Üç Aylar İkliminde Gönül Coğrafyamız” isimli maneviyat dolu bir program düzenlenecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri Filistin’le Dayanışma Platformu işbirliğiyle düzenlenecek program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Protokol konuşmaları ile devam edecek programda Hayal Meyal grubu tiyatral gösteriyle Gazze'den Bosna'ya, Doğu Türkistan'dan Myanmar'a mazlumların dünyasına yolculuk yaptıracak.

17 Ocak 2025 Cuma günü Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 19.30’da başlayacak.

Üç Aylar İkliminde Gönül Coğrafyamız programı Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilecek.