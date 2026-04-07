Kayseri Talas Belediyesi, Kayseri Bosna Türkleri Derneği ile birlikte anlam yüklü bir etkinliğe imza atarak doğaya nefes, topluma umut oldu. Kayseri-Sivas yolu Lalebeli Geçidi bölgesinde gerçekleştirilen ağaç dikme programı, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Doğaya duyulan sevginin ve kültürel bağların güçlü bir şekilde hissedildiği etkinlikte, katılımcılar hem çevre bilincine katkı sundu hem de köklerine sahip çıkmanın anlamını bir kez daha ortaya koydu. Dikilen her fidan, geleceğe bırakılan bir miras olurken, aynı zamanda kardeşlik duygularını da pekiştirdi.

SOYKIRIM ŞEHİTLERİNE FİDAN

Program kapsamında yalnızca doğa için değil, hafızalar ve gönüller için de anlamlı bir adım atıldı. Geçmişten günümüze soykırıma uğrayan şehitler ile yakın zamanda hayatını kaybeden büyükler adına da fidanlar toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı jest, hem vefa duygusunu hem de ortak acıların unutulmadığını gözler önüne serdi.

'BÜYÜYEN FİDANLAR DAYANIŞMANIN SİMGESİ'

Etkinlikte konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmanın sadece bir ağaç dikme faaliyeti olmadığını vurgulayarak, 'Bugün burada sadece fidanları değil; umudu, kardeşliği ve ortak geçmişimizin izlerini toprağa emanet ediyoruz. Bu topraklarda büyüyecek her ağaç, birlik ve dayanışmamızın simgesi olacaktır' dedi.

BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ise etkinliğin taşıdığı anlamın çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, 'Bosna ile Anadolu arasındaki gönül köprüsü asırlardır dimdik ayakta. Bugün burada diktiğimiz her fidan, hem geçmişte yaşanan acıların unutulmaması hem de geleceğe umutla bakılması adına büyük anlam taşıyor. Bu anlamlı organizasyonda bizlerle birlikte olan Talas Belediyesine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN'A ONUR BERATI

Programda ayrıca Başkan Yalçın'a, Bosna Türkleriyle kurduğu gönül bağı ve desteklerinden dolayı 'Fahri Bosna Türkü Onur Beratı' takdim edildi. Başkan Yalçın, bu anlamlı ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek Boşnak kardeşlerine teşekkür etti.

Talas Belediyesi, çevreye duyarlı projeleri ve toplumsal değerleri ön planda tutan yaklaşımıyla, doğaya ve insana dokunan çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.