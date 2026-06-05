İstanbul'da suç örgütü kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz ikamet izni aldığı belirlenen yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre operasyon, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Ekiplerin farklı adreslerde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında usulsüz yollarla temin edildiği belirlenen ikamet izinleri de mercek altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce⬇️



???? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1️⃣8️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



▪️Usulsüz şekilde temin: pic.twitter.com/VjqwC2Qo9l — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 5, 2026

Yetkililer, usulsüz şekilde ikamet izni aldığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü kaydedildi.