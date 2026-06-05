Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı' kapsamında düzenlediği çalıştayların ikinci oturumu gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA)- Kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, kent genelinde yaya ulaşımının daha güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayın ilk bölümünde, 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ilk oturumda ortaya çıkan değerlendirmeler ele alındı. Katılımcılar tarafından daha önce belirlenen anahtar kavramlar üzerinden yaya ulaşımına ilişkin ortak bir vizyon oluşturulurken, hazırlanan alternatif vizyon cümleleri dijital oylama yöntemiyle değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda Kocaeli'nin yaya ulaşımına yönelik ortak hedefleri üzerinde uzlaşı sağlandı.

KUŞAKLAR AYNI MASADA BULUŞTU

Sabah oturumlarında katılımcılar yaş gruplarına göre oluşturulan çalışma masalarında bir araya geldi. Her masa kentteki yaya ulaşımına ilişkin ihtiyaçlar ve beklentiler değerlendirildi. Her yaş grubu kendi deneyimlerinden hareketle güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemine yönelik öneriler geliştirdi. Ortaya çıkan fikirler etki düzeyi ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek önceliklendirildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlarda ise farklı yaş gruplarının bir arada yer aldığı karma çalışma masaları oluşturuldu. Katılımcılar, Kocaeli'nin farklı bölgelerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ilçe bazlı öneriler geliştirdi. Buna göre İzmit-Darıca, Gebze-Dilovası, Körfez-Kartepe-Kandıra ve Gölcük-Karamürsel alt bölge masalarında yürütülen çalışmalarda yaya hareketliliği, erişilebilirlik, güvenlik ve kamusal alan kullanımı gibi konular mekânsal ölçekte ele alındı. Katılımcılar, yaşadıkları bölgelerde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan çalışma alanlarına yansıttı.

Çalıştayda kullanılan tematik haritalar sayesinde öneriler yalnızca fikir aşamasında kalmadı. Katılımcılar, önerilerini haritalar üzerinde işaretleyerek sorunlu noktaları ve geliştirilmesi gereken alanları somut şekilde ortaya koydu. Uygulanan çapraz katılım yöntemiyle katılımcılar farklı bölge masalarına geçerek çeşitli ilçelere ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Böylelikle ilçeler arası ortak ihtiyaçlar ve farklılıklar da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

EYLEM PLANINA DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK

Çalıştay sonunda elde edilen veriler, Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı'nın hazırlanmasında önemli bir kaynak oluşturacak. Katılımcılar tarafından geliştirilen öneriler, gelecekte hayata geçirilebilecek projelerin şekillenmesine katkı sağlayacak kapsamlı bir proje havuzunun temelini oluştururken, kent genelinde yaya odaklı ulaşım politikalarının geliştirilmesine de rehberlik edecek.