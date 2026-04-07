Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi adına 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında sosyal sorumluluk dernekleri, gönüllü eğitim kuruluşları ve eğitim vakıflarının temsilcileri ile bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) -Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda Başkan Seçer'e; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları da eşlik etti.

SEÇER: 'MERSİN, 7 YILLIK SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDI'

Kent Katılımı Buluşmaları'nı Mersin adına oldukça önemli bulduklarını ifade eden Seçer, bu toplantılar aracılığıyla Mersinli vatandaşlarla ilk ağızdan sağlanan bir iletişimin mümkün olabildiğine dikkat çekti.

2019 yılından bu yana düzenlenen Kent Katılımı Buluşmaları'nda 8. serinin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Seçer, 'Farklı alanlardan bütün sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz. Bu da toplumun tamamı demek. Kentimizi seviyoruz. Yaptığımız görevi de mutlaka severek yapıyoruz, özenli davranıyoruz. Mersin daha iyi noktalara gelebilir, bu potansiyeli var. Şunu söyleyebilirim; 2019-2026 yılları arasında Mersin 7 yıllık süreçte gerçekten çok önemli bir ivme kazandı. Bunda merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin de katkıları mevcut' diye konuştu.

'MERSİN'İN MARKA KENT OLMASININ GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Mersin'in marka şehir olması yolunda; bulunduğu konumu, doğası, iklimi ve toprak yapısı ile kültürel ve tarihi birikiminin çok önemli ögeler olduğunu dile getiren Seçer, 'Bilim insanları, şairler, sanatçılar, kalitesiyle öne çıkmış siyasiler bir kentin marka kent olmasında çok önemli faktörler. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Sadece reklam vermekle Mersin'i tanıtamazsınız. Ama bir tane şaheser ya da bir şair sizin içinizden çıkar, tüm dünyada örnek olur, ülkenizin yüzünü ağartır' dedi. Mersin'in son dönemde ortaya koyduğu gelişmelerle tanınırlığının artığına vurgu yapan Seçer, 'Buradaki isabetli işler, Mersin'in muazzam bir ticaret hacmine erişmesi, yapılan yatırımlar, uluslararası havaalanından temiz ve çağdaş bir kent haline gelmemize kadar, her adımımız kentin tanınırlığını etkileyen faktörler' diye belirtti. Seçer, yaptığı açılış konuşmasının ardından sözü STK temsilcilerine bıraktı.