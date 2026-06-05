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Konserde, Türk halk müziğinin zengin kültürel mirasını yansıtan eserler dinleyicilerle buluşurken, salondaki izleyiciler türkülere zaman zaman eşlik etti.

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Şef Arif Yanmaz yönetiminde gerçekleştirilen konser, vatandaşlara türkü dolu bir gece yaşattı. Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait türküler koro ve solistler tarafından seslendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Yöre Yöre Türkülerimiz' Bahar Konseri ile sanatseverlerle buluştu.

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