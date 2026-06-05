Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Arif Yanmaz yönetiminde düzenlenen 'Yöre Yöre Türkülerimiz' Bahar Konseri'nde sahne aldı. Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin seslendirildiği konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.
İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Yöre Yöre Türkülerimiz' Bahar Konseri ile sanatseverlerle buluştu.
Şef Arif Yanmaz yönetiminde gerçekleştirilen konser, vatandaşlara türkü dolu bir gece yaşattı. Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait türküler koro ve solistler tarafından seslendirildi.
Konserde, Türk halk müziğinin zengin kültürel mirasını yansıtan eserler dinleyicilerle buluşurken, salondaki izleyiciler türkülere zaman zaman eşlik etti.
Müziğin birleştirici gücünün hissedildiği gecede, katılımcılar Anadolu'nun birbirinden değerli ezgileriyle keyifli anlar yaşadı.
Koronun performansı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.