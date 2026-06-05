Artvin İl Özel Genel Sekreteri Yılmaz Boz ve Yardımcısı Sebahattin Bilgin, köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda köylerin altyapı, yol ve içme suyu ihtiyaçları ile planlanan yatırımlar ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Özel Genel Sekreteri Yılmaz Boz ve Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Bilgin başkanlığında, Artvin Merkez köy muhtarlarının katılımıyla altyapı, yol ve içme suyu hizmetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda köylerin altyapı, ulaşım ve içme suyu konularındaki ihtiyaçları ele alınırken, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhtarların talep ve önerileri dinlenerek çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunulması amacıyla özel idare ile muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılan toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.