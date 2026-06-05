İstanbul'daki Küresel Kadın Zirvesi öncesi açıklanan 2026 CWDI Raporu, kadın CEO'ların yönetim kurullarında ve üst yönetimde kadın temsilini artırarak güçlü bir çarpan etkisi yarattığını ve finansal performansı desteklediğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde 'Kadınlar için Davos' olarak anılan ve 4-6 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Küresel Kadın Zirvesi öncesinde, 'Kadın CEO'lar: Yönetim Kurullarına ve Üst Yönetim Kademelerine Açılan Kapılar' başlıklı 2026 Küresel Kadın Direktörler Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Kurumsal Kadın Direktörler Uluslararası (Corporate Women Directors International - CWDI) tarafından hazırlanan araştırma, kadın CEO'ların şirketlerde liderlik dönüşümünü hızlandıran en önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında incelenen 3.222 büyük ölçekli halka açık şirketin yalnızca 215'inde, yani yüzde 6,7'sinde kadın CEO bulunuyor. Ancak rapor, sayıları sınırlı olsa da kadın CEO'ların görev yaptığı şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetim ekiplerinde kadın temsilini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

KADIN CEO ETKİSİ: RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Rapora göre bir şirketin başına kadın CEO geçtiğinde, liderlik kademelerinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor.

Kadın CEO'ların görev yaptığı şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı yüzde 38,3'e ulaşırken, bu oran küresel ortalamada yüzde 28,9 seviyesinde kalıyor.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise CEO değişimlerinde ortaya çıkıyor. Erkek bir CEO'nun ardından göreve gelen kadın CEO'ların liderliğinde, yönetim kurullarındaki kadın oranı ortalama yüzde 34,5'ten yüzde 56,1'e yükseliyor.

ÜST YÖNETİMDE DE GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Kadın CEO etkisi yalnızca yönetim kurullarıyla sınırlı kalmıyor. Kadın CEO'lar tarafından yönetilen şirketlerde üst düzey kadın yöneticilerin oranı yüzde 36,8'e ulaşırken, küresel ortalama yüzde 21 seviyesinde bulunuyor.

EŞİT TEMSİLE ULAŞAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTIYOR

Rapor, kadın CEO'ların görev yaptığı şirketlerin cinsiyet dengesi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ortaya koyuyor. Kadın CEO'ların yönettiği şirketlerin yaklaşık dörtte birinde yönetim kurulları kadın-erkek eşitliğine ulaşmış veya kadın çoğunluğa sahip hale gelmiş durumda. Benzer şekilde, bu şirketlerin yüzde 22,3'ünde üst yönetim ekiplerinin en az yarısını kadınlar oluşturuyor.

CWDI'nin büyük ölçekli şirketler arasında belirlediği 'İlk 10' listesinde yer alan kadın CEO'lu şirketlerin tamamında kadın yönetim kurulu üyeleri çoğunlukta bulunuyor.

KADIN LİDERLER KADIN LİDERLER YETİŞTİRİYOR

Araştırma, kadın liderlerin sürdürülebilir bir liderlik kültürü oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Hollanda merkezli Wolters Kluwer oldu. Uzun yıllar CEO olarak görev yapan Nancy McKinstry'nin ardından Şubat 2026'da göreve Stacy Caywood getirildi.

Bir diğer örnek ise Hong Kong merkezli Hang Seng Bank oldu. Mevcut CEO Luanne Lim, daha önce CEO olarak görev yapan Diana Cesar'ın yerini aldı. Cesar da görevi daha önce Louisa Cheang'dan devralmıştı. Böylece banka üst üste üç dönem boyunca kadın CEO tarafından yönetilmiş oldu.

KOTA UYGULAMALARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yönetim kurulu kotalarına ilişkin oldu. Dünya genelinde 45 ülke ve Avrupa Birliği, kadınların yönetim kurullarındaki temsilini artırmak amacıyla kota uygulamaları yürütüyor. Ancak araştırma, bu düzenlemelerin kadın CEO sayısını artırmada doğrudan etkili olmadığını ortaya koyuyor.

Buna göre kota uygulaması bulunmayan ülkelerde kadın CEO oranı yüzde 8,4 seviyesindeyken, kota uygulayan ülkelerde bu oran yüzde 4,5 olarak ölçüldü. Bununla birlikte, kota uygulamalarının bulunduğu ülkelerde görev yapan kadın CEO'ların üst yönetim ekiplerinde çeşitliliği artırma konusunda daha başarılı olduğu görüldü.

'KADIN CEO'LAR SEMBOLİK DEĞİL, YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN MOTORU'

CWDI Başkanı Irene Natividad, araştırma sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi:

'Veriler son derece açık. Kadın CEO'lar yalnızca sembolik liderler değil; kurumlarda yapısal dönüşüm yaratan güçlü değişim aktörleri. Çoğu zaman göz ardı edilen yetenek havuzlarını görünür hale getiriyor ve yeni liderlerin yetişmesine katkı sağlıyorlar. Ayrıca çok sayıda küresel araştırma, kadın liderliğinin daha yüksek finansal performans ve daha güçlü risk yönetimi ile ilişkili olduğunu gösteriyor.'

KADIN LİDERLİĞİ FİNANSAL PERFORMANSI DA DESTEKLİYOR

Raporda yer verilen güncel araştırmalar, kadın liderliğinin yalnızca eşitlik açısından değil, şirket performansı açısından da önemli avantajlar sunduğunu gösteriyor.

2025 yılında yayımlanan araştırmalara göre; cinsiyet çeşitliliğine sahip yönetim kurulları ve liderlik ekipleri bulunan şirketlerin, piyasa dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde daha yüksek kârlılık açıklama olasılığı yüzde 21 daha yüksek olduğuna dikkati çekilirken, kadın CEO'lar tarafından yönetilen şirketler, hisse performansı açısından da birçok pazarda genel endekslerin üzerinde sonuçlar elde ediyor.

CWDI'DEN ŞİRKETLERE DÖRT ÖNERİ

Rapor, kadınların üst düzey liderlik pozisyonlarına erişimini hızlandırmak için şirketlere şu önerilerde bulunuldu:

Yüksek potansiyele sahip kadın çalışanların kâr-zarar sorumluluğu ve operasyon yönetimi içeren görevlere atanması.

Cinsiyet dengesinin kariyerin ilk yönetim basamaklarından itibaren sağlanması.

Mentorluk ve sponsorluk programlarının kurumsal olarak yapılandırılması.

Kadın liderliğinin finansal performans üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan araştırmaların yönetim kurulları tarafından daha fazla dikkate alınması.

CWDI Hakkında

Kurumsal Kadın Direktörler Uluslararası (Corporate Women Directors International - CWDI), kadınların dünya genelinde şirket yönetim kurullarındaki temsiliyetini artırmayı amaçlayan uluslararası bir araştırma ve savunuculuk platformudur. 1996 yılından bu yana düzenli araştırmalar yürüten CWDI, kadınların kurumsal liderlikteki ilerlemesini ölçen küresel ölçekte en kapsamlı veri kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.

CWDI, Washington DC merkezli kâr amacı gütmeyen GlobeWomen Research & Education Institute bünyesinde faaliyet göstermektedir.