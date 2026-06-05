Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, olası patlayıcı ortam risklerine karşı bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 'Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimine' katıldı. İki gün süren eğitim programında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel uygulamalar ele alındı.

KOCAELİ (İGFA) - TMMOB Kocaeli Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitime Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli yoğun katılım sağladı. Alanında uzman eğitmen tarafından verilen programda, patlayıcı ortamların oluşturabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitim süresince katılımcılara patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanma süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri ve iş güvenliği uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programda teorik anlatımların yanı sıra uygulamaya yönelik örnek çalışmalar da değerlendirilerek, personelin konuya ilişkin bilgi birikimi güçlendirildi.

Kocaeli İtfaiyesi, personelinin mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen program doğrultusunda olası risklerin doğru analiz edilmesi, güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi ve kurumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Eğitimin sonunda programa eksiksiz katılım sağlayan personele katılım belgeleri verildi. Yetkililer, personelin bilgi ve farkındalık seviyesini artıran eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.