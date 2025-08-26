Kayseri Talas Belediyesi “Malazgirt’ten Dumlupınar’a” Zafer Haftası Etkinlikleri, rock sanatçısı Nuri Savruk’un Yamaç Paraşütü İniş Alanında verdiği konser ile başladı. Barış Manço, Erkin Koray gibi usta isimlerin eserleri başta olmak üzere sevilen birçok parçayı seslendiren Nuri Savruk, alanı dolduranlara keyifli bir akşam yaşattı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da müzikseverlerle birlikte konseri izleyerek söylenen parçalara eşlik etti. Konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Ağustos ayı, Türk tarihi için önemli bir yere sahiptir. Malazgirt’ten başlayıp Dumlupınar’a kadar uzanan yaklaşık bin yıllık zaman diliminde nice zaferler hep bu ayda elde edilmiş. Biz de Talas Belediyesi olarak 24-29 Ağustos haftasında konserler, film gösterimleri, çocuk oyun şenliği gibi etkinlikler planladık. Nuri Savruk konseri ile başlayan programa hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi de bizi oldukça mutlu etti. Katılan tüm kardeşlerime ve de sanatçılarımızı teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Müziğin ritmine kendini kaptıran vatandaşlar da düzenlenen etkinlikler için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Sıcak yaz akşamlarında kendimizi buraya atıyoruz. Talas Belediyesi de burada sürekli bir konser, gösteri vs. gibi bir program yapıyor. Bu kez de Zafer Haftası için rock konseri düzenlemişler. Ailecek buradayız ve çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BU AKŞAM GRUP ŞANTİYE KONSERİ VAR

Öte yandan Zafer Haftası etkinlikleri bu akşam Talas Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Grup Şantiye konseri ile devam edecek.

Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek konser, saat 20.30’da başlayacak. Konser öncesinde ise saat 19.00’dan itibaren çocuklara yönelik oyun grupları, yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri olacak.