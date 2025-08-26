İzmir Bornova Belediyesi’nin İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı anısına bu yıl 10. kez düzenleyeceği “Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Bisiklet turunun koordinatörü Osman Kutlu’nun 88 yaşındaki annesi Huriye Kutlu’da bu anlamlı yolculukta bisikletlilere eşlik edecek.

Katılımcılar tur boyunca yanlarında taşıyacakları Türk Bayrağı’nı Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan’dan teslim aldı. Organizasyon için gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Eşki, Belkahve’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi tarafından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen “Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu büyük ilgi gördü. 26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’den başlayan bu anlamlı yolculuk 8 Eylül’de Belkahve Ata Anı Evi’nde sonlanacak.

BAŞKAN EŞKİ: “TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu anlamlı organizasyonun önemine vurgu yaparak, “Belkahve, yalnızca Bornova’nın değil, bütün Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. 9 Eylül’e giden yolun taşıdığı anlamı gençlerimizle ve halkımızla birlikte yaşatmak bizler için büyük bir onur. Zaferin ruhunu kalbinde hisseden herkesle bu mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.